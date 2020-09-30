Кострома, 30 сентября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. В Свято-Тихоновский храм города Костромы привезут ковчег с мощами святителя Димитрия Ростовского — об этом сообщает пресс-службы костромской митрополии.

Фрагмент иконы, на которой изображён святитель Дмитрий Ростовский. XVIII век

Верующие традиционно молится святителю Дмитрию об исцелении от тяжёлых заболеваний лёгочной системы и «утешении и заступлении в бедственных ситуациях».

В костромском храме мощи будут находиться с 3 по 11 октября. Перед святыней совершат несколько молебнов.

В костромских храмах регулярно читают молитвы связанные с пандемией коронавируса. 27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе Костромы, в ходе которой попросил о помощи медицинским работникам в больницах. Также местным священникам рекомендовали регулярно читать специальное молитвенное прошение «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».