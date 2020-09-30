Рим, 30 сентября, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Евросоюз должен стать конфедерацией суверенных государств, заявила в интервью La Stampa в среду, 30 сентября, лидер партии «Братья Италии» и лидер группы «Консерваторы и реформисты» Европарламента Джорджа Мелони.

ЕС

Народы ЕС должны взаимодействовать и сотрудничать, но каждый из них должен оставаться суверенным в своем собственном доме, сказала она.

При этом сейчас у ЕС нет реальной общей внешней политики, страны занимаются этим по отдельности, хотя решать вопросы, представляющие общий интерес, нужно как раз вместе, добавила Мелони.