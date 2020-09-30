Краснодар, 30 сентября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение из-за непогоды объявили на территории Краснодарского края на период с 30 сентября по 2 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Дождь. Ливень

«Прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20−23 м/с», — уточнили в пресс-службе.

Ливни уже прошли в Ейском, Приморско-Ахтарском, Геленджикском, Темрюкском районах, в Большом Сочи, Анапе, Новороссийске. Осадки прогнозируются в Краснодаре.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим повышенной готовности. Развернут оперативный штаб.