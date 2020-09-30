Ереван, 30 сентября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности Армении созвано в связи с войной в Нагорном Карабахе, сообщили 30 сентября в пресс-службе армянского правительства.

Gov.am Никол Пашинян и армянские генералы

Соответствующее решение принял армянский премьер-министр Никол Пашинян. Лейтмотивом заседания является позиция Еревана, осуждающего агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва призвала Ереван и Баку прекратить войну в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.