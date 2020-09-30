Рим, 30 сентября, 2020, 19:22 — ИА Регнум. На первой минуте матча «Беневенто» — «Интер» 27-летний таранный форвард «нерадзурри» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку вывел гостей вперед, замкнув передачу Ахрафа Хакими. Этот мяч стал для бельгийца вторым в сезоне в рамках итальянской Серии А.

Дмитрий Садовников Ромелу Лукаку

На данный момент «Интер», набрав 6 очков, располагается на четвертой позиции. «Беневенто» с тремя очками идет на одиннадцатом месте.