Черкесск, 30 сентября, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошла вспышка птичьего гриппа. Очаг был выявлен в ОАО «Племрепродуктор «Зеленчукский». На предприятии уже заявили о гибели около 10 тыс. уток. Факт заражения зафиксировали 23 сентября сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных, пишет «Первый ульяновский портал».

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Вспышку птичьего гриппа подтвердили и в управлении ветеринарии КЧР.

«В нашей ситуации вспышка гриппа уже привела к смерти порядка 10 000 особей уток», — приводит слова директора ведомства Виталия Лисовиченко РИА «Карачаево-Черкесия».

Он также отметил, что, «вероятнее всего, птицы заразились от корма, так как само предприятие закрытого типа и контакт с дикими, заряжёнными утками исключён». По словам Лисовиченко, в настоящее время принимаются меры к ликвидации вспышки птичьего гриппа сельскохозяйственных птиц.