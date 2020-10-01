Москва, 1 октября, 2020, 08:02 — ИА Регнум. С приходом осени в России начался быстрый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Власти не хотят вводить новые ограничительные меры, опасаясь экономических потерь, однако демонстрируют решимость добиться соблюдения гражданами мер уже действующих. В первую очередь это касается ношения масок в общественных местах и на транспорте. В отдельных регионах добиваются и ношения перчаток.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске

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Поскольку наиболее значительный рост числа выявленных зараженных наблюдается в Москве, именно в столице прокатились первые рейды надзорных органов по магазинам, торговым центрам, общественному транспорту. Несколько десятков магазинов были закрыты.

Согласно действующим требованиям Роспотребнадзора, в кинотеатрах все посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Но перспектива просидеть весь сеанс в медицинской маске не очень радует любителей кино, и мера эта повсеместно не соблюдается.

Это подтвердил даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который признался, что ходил со своими детьми в кино и при этом сам не соблюдал масочный режим в кинозале, а также видел, что и другие посетители сидят без масок.

Подробнее: Песков признался, что не надевал маску в кинотеатре

Насколько оправдана такая мера защиты — вопрос спорный, но столичный Роспотребнадзор считает, что её выполнения нужно добиться во что бы то ни стало, и поэтому рекомендует кинотеатрам Москвы обязать контролеров билетов каждые 15 минут заходить в кинозал во время сеанса, проверять — есть ли на посетителях маски, а в случае, если маски нет — выводить из зала.

Об этом: Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять маски в залах каждые 15 минут

Кинотеатры, которые и так после возобновления работы летом заполнены едва ли на треть от докоронавирусного уровня, восприняли эти рекомендации с ужасом. Однако перспектива нового закрытия ещё хуже — в отрасли уверены, что второго карантина кинотеатры не переживут.

В столичном метрополитене проверкой масочного режима займется полиция — в случае отсутствия маски гражданину грозит штраф 5 тысяч рублей.

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В другом городе федерального значения — Севастополе — власти решили не терроризировать жителей штрафами и организовали раздачу масок в общественном транспорте, чтобы рекомендованные Роспотребнадзором меры соблюдались. Тем не менее рейды городская администрация также планирует проводить.

Об этом: В Севастополе в общественном транспорте будут раздавать маски

В Чите медицинские маски бесплатно раздают волонтёры прямо на городских улицах. Но и рейды по магазинам и общественному транспорту проводятся.

Подробнее: В Чите прошла бесплатная раздача защитных масок

В Ивановской области решили с нарушителями ограничительного режима не церемониться и просто высаживать людей без масок из автобусов. Рейды в основном проводятся в самом Иваново, штрафовать граждан власти не торопятся, все-таки 5 тысяч рублей для Иваново, где средняя месячная зарплата достигает 32 тысяч рублей (по официальным данным) — это достаточно много. Был составлен всего один административный протокол.

Читайте подробнее: Иваново: пассажиров без масок высаживают из общественного транспорта

В Ульяновской области губернатор Сергей Морозов предложил создать специальные «антикоронавирусные патрули». В эти патрули, по замыслы главы региона, должны войти народные дружинники, а также волонтеры-медики. Патрули должны работать в местах массового скопления граждан, а также на крупных предприятиях. Задача патрулей — информировать граждан о необходимости соблюдать ограничительные меры, а также сообщать компетентным органам о случаях, когда эти меры злостно игнорируются.

Об этом: В Ульяновской области появятся антикоронавирусные патрули

В Ленинградской области решено в магазинах и на иных предприятиях, работающих в сфере услуг, вернуться к формату «часа для пожилых», — когда обслуживать там будут только граждан старше 65 лет. Аналогичное решение было принято и в Костроме.

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В Астраханской области оказалось, что масочный режим не соблюдают водители общественного транспорта — в ходе рейдов к административной ответственности были привлечены 18 водителей. Кроме того, попались на несоблюдении масочного режима и 11 сотрудников ресторанов и кафе Астрахани.

Подробнее: Астраханских водителей, официантов и продавцов штрафуют за отсутствие масок

Поступает информация из Республики Алтай, Татарии, Ростовской, Саратовской и Воронежской областей о рейдах на предмет проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте и на предприятиях торговли.

В Санкт-Петербурге руководство метрополитена угрожает закрыть некоторые вестибюли станций и сократить время работы, если пассажиры не будут использовать средства индивидуальной защиты во время поездок. А контролировать масочный режим в городе будет Росгвардия.