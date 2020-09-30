Санкт-Петербург, 30 сентября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Министерство строительства РФ готово перехватить проект реконструкции Консерватории им. Римского-Корсакова в центре Петербурга у Министерства культуры. Последнее же выделяет на первоочередные работы 1 млрд рублей, чтобы спасти здание от разрушения. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко после визита на объект 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Здание Санкт-Петербургской Консерватории

Напомним, 24 сентября были арестованы генеральный директор и собственник компании «Меандр», которая получила деньги на реконструкцию консерватории. Подрядчик на объекте менялся шесть раз с 2014 года, и каждый раз дело доходило до суда.

Президент Владимир Путин уже несколько раз обращал внимание на этот долгострой. Весной были выделены средства, чтобы провести первоочередные противоаварийные работы.

«Потому что, честно говоря, тут были определенные нарушения, в том числе и технологические, которые иначе как вандализм нельзя было расценивать», — сказал Чернышенко.

По его словам, самые главные работы уже завершены: подготовлен тепловой контур здания, чтобы дальше можно было приступить к реставрации.

«Проверка показала, что здание обеспечено теплом, соответственно, работы могут продолжаться. Министерство культуры выделяет не первоочередные работы сейчас миллиард рублей. В соответствии с поручением правительства функции строительства передаются в Минстрой, и Минстрой сейчас подхватывает этот проект, не дожидаясь формальных каких-то процедур. Все работают, как одна команда, вместе с городом. Конечно, мы координируем все действия. Перепроектирование, которое сейчас идет параллельно, с колес вместе с возобновлением работ, — все элементы должны согласовываться с профессионалами», — сказал Чернышенко.

Он сообщил, что добровольно на эту роль вызвался художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Театр расположен напротив консерватории на Театральной площади. Гергиев будет оценивать технологические предложения по сценическим и акустическим параметрам здания.