Вашингтон, 30 сентября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter 30 сентября, что испорченные 100 000 бланков для голосования по почте в Нью-Йорке являются «большим мошенничеством».

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

«Мэр и губернатор понятия не имеют, что делать. Большое мошенничество, неустранимое!» — заявил американский президент.

Ранее стало известно, что около 100 тысяч избирателей в Бруклине получили бланки с неправильными именами. Президент США заявил, что почтовое голосование надо отменять, а вместо него провести нормальные выборы.

«Выходите и голосуйте, как в прошлые десятилетия, когда не было проблем!» — заключил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября прошли дебаты между Трампом и его соперником на президентских выборах Джо Байденом, после которых действующий президент многое написал в Twitter.

Читайте также:Трамп объявил о победе над «Сонным Джо»