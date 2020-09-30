Одесса, Украина, 30 сентября, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолёт ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, передаёт 30 сентября местный портал «Думская».

U.S. Air Force Транспортный самолёт C-130E Hercules

По информации издания, борт прибыл на Украину с американской военной базы Рамштайн, расположенной на территории Германии.

Как сообщается, во время полёта у воздушного судна отказал один из четырёх двигателей, в настоящее время экипаж занимается устранением проблемы. Подробности инцидента уточняются.