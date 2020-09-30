Москва, 30 сентября, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам готовится максимально открыто обсуждать проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Duma.gov.ru Андрей Макаров

Рассмотрение основных параметров федерального бюджета пройдет 15 октября, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Заседание пройдет с участием главы Минфина Антона Силуанова, главы Минэкономразвития Максима Решетникова и главы Счетной палаты Алексея Кудрина, а также главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Накануне, 14 октября, пройдет заседание трехсторонней комиссии правительства, Госдумы и Совета Федерации, которая рассмотрит разделы, связанные с межбюджетными трансфертами. То есть те решения, которые в проекте бюджета к первому чтению предлагаются по поддержке региональных бюджетов. Аналогичное заседание пройдет и перед процедурой второго чтения, с тем чтобы все регионы страны могли принять необходимые решения при рассмотрении своих проектов бюджетов», — уточнил Макаров.

После этого запланировано рассмотрение каждой из 51 госпрограмм совместно с профильным комитетом и комитетом по бюджету.

«Мы будем рассматривать как содержание программ, их индикаторы, так и то, какой результат должен быть достигнут как с точки зрения финансов, так и с точки зрения практических результатов», — отметил Макаров.

Глава комитета констатировал, что все поручения президента, изложенные в послании Федеральному Собранию, финансово обеспечены, на национальные проекты заложены все средства на предстоящую трехлетку, необходимые для их реализации.

«По традиции законопроект о бюджете, а также документы, которые представлены вместе с ним, это и прогноз социально-экономического развития, и основные направления бюджетной, налоговой, таможенной политики уже сегодня будут направлены ведущим экспертам и в ведущие экономические школы страны, которые представят свои заключения, которые лягут в основу заключения комитета по бюджету и будут также представлены на рассмотрение Государственной думы. Все заседания комитета по бюджету будут транслироваться в интернете, любой человек, который захочет узнать, не просто какие решения приняты, а почему принимаются те или иные решения, а главное, почему те или иные депутаты голосуют, предлагая те или иные решения, сможет сам об этом узнать, просто посмотрев трансляцию всех этих заседаний», — заявил Макаров.

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы пройдет 29 октября.