Киев, 30 сентября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части бывшей Луганской области Украины вновь бушуют масштабные лесные пожары, сообщила вечером 30 сентября пресс-служба государственной спасательной службы страны.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

Согласно источнику, 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, а потом, в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

Служба отмечает, что основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Предварительно жертв и пострадавших нет, но в связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты региона.

ИА REGNUM напоминает, что 2 сентября вспыхнули пожары в «украинской» части Луганской и Харьковской областей — тогда горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей. Интересно, что пожар начался как раз в день визита президента Зеленского в Харьковскую область, что существенным образом скорректировало мероприятие. Тогда в пожарах погиб один человек и еще несколько были госпитализированы с ожогами разной степени сложности.