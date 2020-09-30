Москва, 30 сентября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отказался комментировать утверждения о наличии у России запасов отравляющего вещества «Новичок».

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

"Слушайте, ну эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже «проехали» все, всю историю», — сказал журналистам глава Минпромторга.

Мантуров отметил, что когда «людям заняться нечем, им нужна какая-то повестка».

Таким образом министр отреагировал на вопрос о том, готова ли российская сторона предоставить ОЗХО доказательства отсутствия в стране запасов «Новичка» в рамках расследования инцидента с Алексеем Навальным.

Напомним, что Россия объявила о досрочном уничтожении своих запасов химического оружия и ликвидации его производств в сентябре 2017 года. В США, которые присоединились к конвенции ООН о запрещении химического оружия в 2007 году, процесс ликвидации его национальных запасов не завершён до сих пор.