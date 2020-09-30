Киев, 30 сентября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Партнеры из НАТО продемонстрировали всему миру, что за украинским войском стоит мощная сила альянса, заявил заместитель секретаря Совнацбеза Украины, генерал-майор Сергей Кривонос в интервью изданию «Факты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Материал опубликован сегодня, 30 сентября, и посвящен стратегическим командно-штабным учениям «Объединенные усилия — 2020», которые недавно прошли на Украине.

«Это главный посыл и для украинцев, и для руководства Кремля… Что касается самих учений, то на них были отработаны совместные действия Сил специальных операций США и Украины (совместные полеты и десантирование личного состава), плюс, что очень важно, работали штабы, где непосредственно планировали эти операции и решали вопросы взаимодействия и совместимости», — заявил Кривонос.

Силовик отметил, что по итогам учений представители НАТО заявили, что сделан большой практический шаг для дальнейшего взаимодействия с Украиной.

«Мы же считаем, что получили огромную поддержку как на военном, так и на политическом уровне. И — главное! — сигнал о том, что не останемся один на один с врагом», — подчеркнул заместитель секретаря Совнацбеза Украины.

Отдельно в интервью обсудили пролет американских конвертопланов Osprey CV-22B над Киевом в рамках этих учений.

«Мы просто четко показываем (России), что у нас есть надежные и сильные партнеры, которые нам всегда помогут. Почему россияне так психуют? Потому что боевой радиус этого самолета — 700 километров, практическая дальность полета без дозаправки — 2200 километров. Это реально серьезно напрягает наших агрессивных соседей», — заявил Кривонос.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября в рамках учений американская боевая авиация осуществила полеты над рядом городов Украины, включая Киев. Более того, посольство США выпустило издевательское обращение к киевлянам с призывом «помахать руками» самолетам. После полета оппозиция обвинила Зеленского в незаконном пребывании сил НАТО на Украине.