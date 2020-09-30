Чебоксары, 30 сентября, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Чувашию посетил ОАО «Текстильмаш», входящее в группу компаний «Техмашхолдинг». Об этом сообщает правительство России.

Пресс-служба правительства России

Завод выпустил более 90 тыс. станков, которые успешно работают на текстильных предприятиях в 58 странах мира. Предприятие является единственным на постсоветском пространстве, сохранившим компетенции по проектированию, изготовлению и сервисному обслуживанию в сфере текстильного машиностроения, а также уникальные производственные мощности.

В настоящее время завод в основном производит универсальные ткацкие станки, которые создают ткани практически из всех существующих видов волокон. В течение нескольких последних лет «Текстильмаш» осуществляет серийный выпуск специальных ткацких станков для технических тканей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах глава правительства России также планировал посетить Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева. Кроме того, в завершение поездки Мишустин проведет встречу с главой республики Олегом Николаевым.

В первой половине дня 30 сентября премьер-министр находился в Марий Эл.