Владикавказ, 30 сентября, 2020, 17:50 — ИА Регнум. В Северной Осетии не снижается прирост новых случаев заражения коронавирусом. За прошедший день их стало больше еще на 34, а общее число носителей нового опасного вируса достигло 5853 человек. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в республике число «активных» больных составляет 764 человека. Из них лечатся дома амбулаторно 739 человек, 25 пациентов госпитализированы. Общее число пациентов в COVID-госпиталях составляет 341 человек. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 34 человека, из них 13 понадобилось подключение к аппарату ИВЛ.

Выздоровели за все время и выписаны 5019 жителей республики. Не удалось спасти врачам 70 человек. Последний смертельный случай был зафиксирован накануне. Скончалась 92-летняя пациентка, у которой, помимо Covid-19, было множество хронических заболеваний, в том числе ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь 3 стадии.