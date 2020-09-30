Киев, 30 сентября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Украина осуществила историческую ошибку, поддержав в ходе последних событий «белорусский народ», а не Александра Лукашенко, заявил в своем комментарии украинский политолог Константин Бондаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сватовство

Эксперт задается риторическим вопросом, что дает Украине в плане стратегии ставка в Белоруссии на «аморфную категорию без собственной субъектности».

«Что хорошего даст Украине Тихановская? Я уже молчу, что в геополитических играх вокруг Беларуси мы являемся статистами, если вообще не аутсайдерами», — отметил Бондаренко.

Политолог для исправления ситуации предложил весьма оригинальный даже по украинским меркам план действий.

«Летом 2022 года Александра Владимировна Зеленская (дочь нынешнего президента Украины Владимира Зеленского) и Николай Александрович Лукашенко достигнут совершеннолетия. В лучших традициях европейских дворов можно инициировать межгосударственную унию, основанную на браке», — заявил эксперт.

Бондаренко в завершение добавляет, что это будет «принципиально другая форма интеграции» — гораздо выгоднее, чем предлагаемый Россией союзный договор.

ИА REGNUM отмечает, что старшая дочь Владимира Зеленского Александра родилась 15 июля 2004 года.