Москва, 30 сентября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы (МГД) не поддержали законопроект о запрете приватизации объектов здравоохранения. Соответствующее решение было принято 30 сентября на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM

Автор законопроекта, депутат Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») подчеркнул, что прописанные в документе нормы окажут поддержку системе столичного здравоохранения.

«Предлагается запретить приватизацию территорий и зданий, которые входят в систему здравоохранения Москвы», — заявил Круглов.

Также законопроектом предлагается создать специальную комиссию, которая оценивала бы итоги решения относительного реконструкции или капремонта того или иного учреждения здравоохранения, подчеркнул парламентарий.

«В моем избирательном округе, и, я думаю, в ваших округах есть проблемы относительно того, как будут использовать объекты здравоохранения в округе», — подчеркнул Круглов.

Тем не менее большинство депутатов Мосгордумы не проголосовали за принятие данного законопроекта.