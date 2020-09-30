Тюмень, 30 сентября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО центральный аппарат Росприроднадзора второй день проводит комплексную проверку. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Родионова на своих страницах в социальных сетях.

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«Конечно, никто и не ожидал обнаружить здесь территорию победившего экологического благополучия. Но картина пока грустная», — отметила Светлана Родионова.

Она особо подчеркнула, что есть претензии к «привычкам» — как в области надзора, так и со стороны самих природопользователей, и к «персональным» подходам к природопользователям.

«Пришло время меняться. По-хорошему или по-плохому — выбор каждого», — подытожила свои первые впечатления Светлана Родионова.