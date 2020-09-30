Москва, 30 сентября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 56 авиарейсов. Об этом 30 сентября сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

По данным онлайн-табло на 16:48, во «Внуково» один рейс задержан, 12 отменено. В «Домодедово» отменено столько же, задержано 11 рейсов. Лучше всего среди столичных воздушных гаваней ситуация в «Шереметьево» — там шесть рейсов задержано, четыре отменено.

Данные сервису предоставлены аэропортами.