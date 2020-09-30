Йошкар-Ола, 30 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Марий Эл Александром Евстифеевым. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Марий Эл — один из регионов страны, в которых действует соответствующая индивидуальная программа социально-экономического развития. Мы выделяем соответствующие средства на пятилетку. Это миллиард рублей. Хотел бы услышать, как идет это развитие», — сказал глава правительства РФ.

Евстифеев отметил, что программа реализуется с целью вывести Марий Эл из «круга дотационных субъектов». Ряд показателей действительно удалось улучшить, активная работа в этом направлении продолжается. Он отметил, что по некоторым позициям республика сегодня уже получила положительную оценку премьер-министра, в том числе по агропромышленному комплексу.

Глава Марий Эл подчеркнул, что показатель урожайности в республике вырос на 40% по сравнению с данными за 2019 год. Также рассказал о программе кредитования промышленности, стартовавшей в этом году. Решаются вопросы ЖКХ и транспортного обслуживания населения региона.

Евстифеев добавил, что при помощи национальный проектов и правительства России продолжается строительство перинатального центра в Йошкар-Оле, по федеральным программам на эти мероприятия выделено 1,5 млрд рублей. В следующем году планируется начать строительство родильного дома в Волжске — втором по величине городе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября премьер-министр находится с рабочей поездкой в Марий Эл, в этот же день планируется посетить Чувашию.

Мишустин уже побывал на Йошкар-Олинском мясокомбинате, а также на заводе полупроводниковых приборов.

В программу поездки в Чувашию входит посещение «Текстильмаша» группы компаний «Техмашхолдинг», Чебоксарского производственного объединения им. В. И. Чапаева и встреча с сотрудниками этих предприятий. Также запланирована встреча с главой республики Олегом Николаевым.

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