Санкт-Петербург, 30 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. В Петербурге в среду спущен на воду новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Георгий Курбатов» (проект 12 700 «Александрит»). Корабль строится на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию).

АО «Средне-Невский судостроительный завод» Корабль ПМО «Георгий Курбатов»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «СНСЗ», право разбить традиционную бутылку шампанского о борт тральщика предоставили Валерии Курбатовой — правнучке Героя Советского Союза Георгия Дмитриевича Курбатова, чьим именем назван корабль.

«После спуска на воду корабль встал к причалу завода, где продолжатся работы по достройке заказа. В ближайшее время заводская сдаточная команда начнёт подготовку к первому этапу швартовных испытаний. Передача корабля ВМФ РФ ожидается в 2021 году», — отметили на предприятии.

Проект 12 700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК) в интересах российского военного флота. Корабли этого типа предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в зону поражения. Для обезвреживания и уничтожения мин применяются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли проекта «Александрит» имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Он весит значительно меньше металлического, при этом прочнее и не подвержен коррозии.

«Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин», — отмечают на судостроительном заводе.