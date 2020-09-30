Ярославль, 30 сентября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается благоустройство парка «Нефтяник». Средства на очередной этап работ — ремонт так называемой «тропы здоровья» — вновь выделил Ярославский НПЗ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Славнефть-ЯНОС» Асфальтировка «Тропы здоровья»

«Тропа здоровья» расположена в прилегающей к Институтской улице части парка. В соответствии с программой благотворительности предприятия на 2020 год финансовая помощь направлена на асфальтировку и ремонт освещения на этой аллее с заменой ламп на современные светодиодные светильники. Большая часть работ на данный момент выполнена. Установившаяся хорошая погода способствует их завершению в ближайшее время.

Работы в парке «Нефтяник»

Благоустройство парка «Нефтяник» финансируется НПЗ с 2017 года. За это время предприятие выделило целевые средства на ремонт дорожек и освещения вокруг пруда, положив начало восстановлению парка, и обустройство канализационно-насосной станции для прекращения загрязнения водоема ливневыми стоками. В 2018 году парк также получил бюджетное финансирование по программе «Решаем вместе», набрав наибольшее количество голосов в результате народного голосования за благоустройство общественных зон отдыха в Ярославле.

В настоящее время «Нефтяник» является одним из самых популярных мест отдыха в областном центре и востребован всеми категориями посетителей — от детей до людей пожилого возраста, активно использующих парк, в том числе «тропу здоровья», для занятий скандинавской ходьбой.