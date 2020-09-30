Ярославль, 30 сентября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. В селе Брейтове Ярославской области умерла 65-летняя учительница географии Ирина Шмагина. Об этом в социальных сетях пишут жители села.

Yarnews.net Ирина Шмагина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сама школа закрыта на карантин. По данным департамента образования Ярославской области, коронавирус подтвержден у 12 учителей и одного работника учебного заведения.

Карантин в школе объявлен до 6 октября, в здании проведена дезинфекция.