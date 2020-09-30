Москва, 30 сентября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2021−2023 годы предполагает компенсационные выплаты по советским вкладам Сбербанка, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

gelya07 Старые долги

Предполагается направить на осуществление компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования Российской Федерации и выкуп имеющихся в наличии у владельцев — граждан РФ Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями в соответствии с федеральным законом от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», средства в 2021 году в сумме 5,5 млрд рублей,

На эти цели в 2022 году планируется потратить также 5,5 млрд рублей, аналогичную сумму — и в 2023 году.

Эти средства признаются государственным внутренним долгом России.

Суммарный долг государства по советским вкладам на 2019 год оценивается почти в 44 трлн рублей, отмечают эксперты.