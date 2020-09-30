Москва, 30 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. На торгах в Европе 30 сентября нефть сорта Brent продолжает торговаться в плюсе. Еще до 14:00 по мск один баррель сырой нефти стоил $41,13. Поддержку нефтяной рынок получил утром от китайской статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Однако после 15:00 по мск цены на черное золото пошли вниз, котировки за баррель Brent скатились до отметки $40,47.

Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь составил 51,5 против 51,0 месяцем ранее и прогноза 53,3. Индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь составил 55,9 против 55,2 в августе (прогноз был 54,6).

Из-за быстрого распространения коронавируса активность покупателей остаётся низкой. Чем дольше цена торгуется под уровнем $40,50, тем выше вероятность падения до уровня $39,50.

Также неопределенности добавляют приближающиеся президентские выборы в США. После завершения первых дебатов побеждает кандидат от демократов Джо Байден.

Новый президент — это всегда высокая волатильность на рынках», — считает эксперт.

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