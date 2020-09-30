Москва, 30 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Российский рубль днем 30 сентября неплохо корректируется. В общем и целом, это был вопрос времени, поскольку ситуация в валютном секторе накалена до предела, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня градус рыночного напряжения слегка снижается, хотя внешняя конъюнктура сохраняется тревожной. Рубль улучшает позиции во многом благодаря анонсу о готовности Минфина и ЦБ с начала октября начинать продавать валюту из резервов.

Значит, ситуация с дефицитом бюджета в РФ стабилизировалась и слишком слабый рубль тут уже не нужен. Кроме того, сегодня Минфин проводит очередные аукционы по размещению ОФЗ, и есть вероятность, что бонды неплохо раскупят, учитывая разницу процентных ставок.

В то же время, стоит понимать, что слишком резко рубль укрепиться не сможет, пока речь идет только о «сбросе» рыночной перепроданности.

Доллар США торгуется по 78,38 руб. и может закрепиться в области 78,20−79,00 руб. Евро стоит 91,76 руб. и сохраняет позиции в коридоре 91,50−92,80 руб.», — пояснила эксперт.

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