Ставрополь, 30 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. План по безопасной эксплуатации газового оборудования утвердят на Ставрополье до начала отопительного сезона. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в пресс-службе губернатора края по итогам совещания по вопросам газификации и газоснабжения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По данным властей, к настоящему времени на Ставрополье 99,1% абонентов заключили договоры на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Это, как отмечается, один из самых высоких показателей в России.

ООО «Газпром межрегионгаз» разработало комплексный план повышения уровня безопасности эксплуатации газового оборудования. Проект документа находится на рассмотрении в правительстве Ставрополья. Губернатор края Владимир Владимиров поручил согласовать его до 10 октября, чтобы необходимые профилактические мероприятия были проведены до начала отопительного сезона.