Москва, 30 сентября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным двухнедельные каникулы в школах спровоцировали рост спроса на туристические поездки. Об этом 30 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные турфирм.

LaCamila Берег турецкий

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Каникулы в школах Москвы объявлены с 5 по 18 октября из-за эпидемиологической ситуации. В Ассоциации туроператоров России (АТОР), указывает издание, сообщили о возросшем интересе клиентов на эти даты.

Отмечается, что туры на отдых в Турции с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы проданы практически. Пользуются спросом и российские курорты — Краснодарский край и Крым. Есть интерес к ОАЭ и Мальдивам, а также экскурсионным турам по России.

Директор по развитию одной из сетей турагентств, чьё мнение приводится в материале, рассказал, что спрос на туры после объявленных каникул вырос в 4,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, продлённые из-за распространения коронавируса осенние каникулы московским школьникам лучше провести дома или на даче. К этому призвал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче», — написал Собянин.