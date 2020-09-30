Москва, 30 сентября, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В последние годы замечают изменения климата на планете Земля абсолютное большинство жителей России (93%), чаще жители сёл (96%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Глобальное потепление — это действительно значимая проблема, считают 52% опрошенных. По мнению 40%, проблема глобального потепления надумана и раздута.

Приняли бы участие в акции по высаживанию деревьев для сокращения выбросов углекислого газа 94% граждан РФ. При этом от 62% до 76 не готовы переплачивать за товары, даже если эти средства пойдут на альтернативные источники энергии.

Опрос проведен 26 сентября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (84%) слышали о глобальном потеплении. Понятия об этом не имеют 14%.

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