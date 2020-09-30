Калуга, 30 сентября, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 человек за последние сутки, сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 57 подтверждённых случая.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе 9 тыс. 250 положительных результатов тестов получили подтверждение, 1 тыс. 564 человека находятся на лечении, 7 тыс. 612 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (455), в Обнинске (203), в Боровском районе (132), в Людиновском районе (127), в Дзержинском районе (88) и в Козельсмком районе (80).