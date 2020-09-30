Литва, 6 июня, 2014, 11:11 — ИА Регнум. Политический совет правящих партий Литвы сегодня, 6 июня, намеревается вернуться к законопроекту о национальных меньшинствах.

"Мы будем говорить о принятии закона о национальных меньшинствах старой редакции. (...) Он слово в слово такой, как был раньше, подписанный Ландсбергисом (Бывшим председателем Верховного совета - BNS). Против него никто возражать не будет, даже консерваторы, и можно принять за две недели", - накануне заседания сказал литовскому агентству BNS председатель Избирательной акции поляков Литвы, европарламентарий Вальдемар Томашевски.

Этот вопрос ИАПЛ на заседании политического совета поднимала, как минимум, три раза. Партнеры обещали поддержку. На вопрос, почему проект так и не рассмотрен в зале заседаний Сейма, Томашевски ответить не смог.

"Решения политического совета должны выполняться", - подчеркнул он.

Томашевски скептически оценил возможность подготовить новый проект редакции закона о нацменьшинствах. "Уже 13 лет создается новая редакция, не нужна она. Хорош и старый закон", - сказал лидер ИАПЛ.

ИАПЛ стремится принять закон, который, помимо всего прочего, разрешил бы двуязычные таблички с названиями улиц на территориях, где проживают нацменьшинства.

Сейм после представления одобрил проект, зарегистрированный представителем ИАПЛ Ярославом Наркевичем еще в 2010 году, в котором предлагается вернуть ранее действовавшую редакцию закона о нацменьшинствах. Проект предусматривает, что в местностях, где компактно проживают нацменьшинства, в государственных учреждениях и организациях наряду с государственным языком можно использовать и язык нацменьшинства, также рядом с литовскими надписями разрешаются надписи на языке нацменьшинства.

Поляки составляют более 25% жителей в Вильнюсском, Шальчининкском, Швянченисском и Тракайском районах, русские - в Висагинском самоуправлении.