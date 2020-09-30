Петрозаводск, 30 сентября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Введение запрета на экспорт древесины несет особые риски для предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политики Segezha Group Николай Иванов.

Hdimagelib.com Рубка деревьев

«Целеполагание данного решения заслуживает, несомненно, положительной оценки. Поддержка обрабатывающих секторов отечественного лесопромышленного комплекса необходима, дефицит сырья в российском леспроме, кроме лиственных балансов, — очевиден. Рост переработки древесины будет способствовать увеличению налоговых отчислений в федеральный и региональные бюджеты, созданию новых рабочих мест, в том числе в высокотехнологичной сфере лесопромышленного комплекса», — отметил эксперт.

Он отметил, что до введения запрета необходимо четко определить на уровне нормативных документов и кодификации товаров понятие «грубо обработанная древесина»: важно, чтобы под запретом не оказался экспорт пакетированных пиломатериалов камерной сушки.

«Есть еще один чувствительный аспект: запрет вступит в силу 1 января 2022 года. Опыт принятия заградительных пошлин на экспорт круглого леса в 2008 году показал, что это слишком короткий переходный период. Для большого числа арендаторов лесных участков одного года может оказаться недостаточно для создания собственных перерабатывающих мощностей. На этом фоне, полагаю, не все игроки рынка успеют перестроиться. Особенно это касается Дальнего Востока, малого и среднего бизнеса. При создании механизма реализации принятого решения необходимо учесть все аспекты, включая риски закрытия социально значимых предприятий, например, в моногородах», — заявил Иванов.

Эксперт отметил, что для Segezha Grouр это нововведение окажет нейтральное или даже положительное влияние.

«Мы — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Более чем на 70% мы обеспечиваем себя собственным российским качественным лесосырьем, что дает нам преимущество на международных рынках. Несколько переделов круглого леса дают нам существенную добавленную стоимость, что выгодно и бизнесу, и государству. В России существует внутренняя конкуренция за качественное сырье, особенно на фоне периодических теплых зим, которая усиливается за счет большого объема экспорта круглого леса. При реализации данного государственного решения должны расшириться и возможности приобретения сырья вне собственной арендной базы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз необработанных хвойных и ценных пород дерева. С 1 января 2021 года в стране будут запущены программы по модернизации предприятий и развитию глубокой переработки леса.