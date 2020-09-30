Чебоксары, 30 сентября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в столицу Чувашии из Марий Эл. Премьер-министр намерен встретиться с главой Чувашии Олегом Николаевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В Чебоксарах Мишустин намерен посетить предприятие «Текстильмаш» группы компаний «Техмашхолдинг» и Чебоксарское производственное объединение имени Василия Чапаева. Председатель правительства встретится с работниками этих предприятий.

В работей поездке Мишустина сопровождают министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин посетил Марий Эл. Там он встретился с главой республики Александром Евстифеевым, побывал на Йошкар-Олинском мясокомбинате и заводе полупроводниковых приборов.

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