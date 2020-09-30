Москва, 30 сентября, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Система начисления пенсионных баллов, учета фактического времени, пока работник трудился, применение всевозможных коэффициентов и прочее настолько сложны, что в них не в силах зачастую разобраться сами специалисты Пенсионного фонда РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя отмену накопительной части пенсии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Механизм усложнен до предела. Что не только порождает лазейки в законе (ладно бы, только это), но и иногда может привести к недоплатам заработанной пенсии.

Тот факт, что профсоюзы предлагают исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент, вероятнее всего, свидетельствует о желании упростить систему исчисления пенсионных накоплений и сделать её прозрачней и понятней.

Так как единых норм, регулирующих порядок начисления накопительной пенсии, до сих пор не существует, и для каждого элемента применяется разные подходы. Что создает неразбериху.

Чем проще и понятнее будет система начисления пенсий, учета трудового стажа, чем более стройными ясными окажутся регулирующие все процессы законы, тем в конечном итоге будет лучше для самих пенсионеров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии в стране направила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

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