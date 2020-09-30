Москва, 30 сентября, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы и в СИЗО, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Операторам предоставляется возможность прекращения оказания услуг связи юридическим и физическим лицам в случаях выявления незаконного использования выделенных им абонентских номеров на территориях учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а также мест содержания под стражей.

Решение о блокировке связи будет приниматься на основании мотивированного решения в письменной форме руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится следственный изолятор или учреждение, исполняющее наказание.

Таким образом парламентарии рассчитывают блокировать телефоны в тюрьмах.

«Не нужно бегать по колонии, искать аппарат, технические возможности позволяют установить все аппараты даже в выключенном состоянии — в конкретном квадрате», — отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Закон позволит избавиться от криминальных колл-центров, надеются парламентарии, однако не считают нормы панацеей.

При этом депутаты считают неэффективным использовать системы блокировки сигнала сотовой связи из-за технических трудностей определения периметра СИЗО и тюрем. Ряд учреждений находятся в городах и жители вряд ли были бы рады блокировке их телефонов, отметил Хинштейн.