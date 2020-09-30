Калуга, 30 сентября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В кабинете начальных классов калужской средней общеобразовательной школы № 23 во время уроков на головы детей, сидящих за партами, упала штукатурка с потолка. К счастью, никто не пострадал. Об этом 30 сентября рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Prokuror-kaluga.ru В кабинете начальных классов на головы детей упала штукатурка с потолка.

Инцидент попал в социальные сети. Прокурорской проверкой с незамедлительным выездом на место был подтверждён факт нарушения, связанный с дальнейшим использованием для продолжения учебной деятельности данного кабинета.

«В частности, установлено, что администрацией школы не были приняты надлежащие меры к обеспечению безопасного образовательного процесса учащихся, что явилось одной из причин падения части штукатурного слоя с потолка во время урока. Дети переведены в другой класс», — сказала Искрина Басулина.

Прокуратурой Калуги внесено представление в адрес директора школы. Устранение выявленных нарушений находится на контроле.