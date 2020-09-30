Самара, 30 сентября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Трое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

По сообщению пресс-службы ведомства, 83-летняя и 65-летняя женщины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 83-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Всего по области умер 191 пациент с COVID-19. При этом, коэффициент летальности в регионе составил 1,62 (в стране — 1,76), а показатель смертности на 100 тысяч населения по области составил 5,98 (по стране 14,19).

Отмечается, что всего в регионе было выявлено 11 772 фактов заражения коронавирусом, в том числе за минувшие сутки было выявлено 110 человек, инфицированных этим вирусом. При этом выздоровели 9160 человек. На учете у врачей стоят 295 человек.