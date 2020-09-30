Махачкала, 30 сентября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Девять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Дагестане 29 сентября. Всего в республике с начала пандемии умер уже 621 носитель инфекции, сообщил 30 сентября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что в последние дни в Дагестане резко выросло число регистрируемых фактов смерти пациентов с COVID-19. Если на протяжении последних двух месяцев этот показатель редко достигал пяти, то с 22 сентября он не опускается ниже семи. При этом в течение трех из последних пяти дней было зафиксировано по девять случаев летального исхода.

По данным на 10:30 30 сентября, в Дагестане зарегистрировано более 13,4 тыс. фактов заражения коронавирусом нового типа, у 82 человек инфекцию выявили накануне. Выздоровели в регионе более 11,5 тыс. пациентов с COVID-19.