Уфа, 30 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Начинающие бизнесмены в Башкирии смогут получить выплату от государства на осуществление своей деятельности до 250 тысяч рублей. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Помощь бизнесу

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе была увеличена сумма поддержки при реализации адресной социальной помощи.

Так, сумма выплаты на осуществление предпринимательской деятельности была увеличена со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. При этом, граждане, получившие помощь в размере 10 тысяч рублей, могут предоставить документы на увеличение выплаты до 250 тысяч рублей. С ними будет заключено дополнительное соглашение.

Отмечается, что эти средства можно будет направить на приобретение оборудования, а также на создание и оснащение дополнительных рабочих мест.