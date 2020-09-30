Кострома, 30 сентября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В администрацию города Костромы пришла Баба-Яга. С помощью такого необычного приёма руководительница частного костромского театра кукол «Чемоданчик» Татьяна Булдакова решила привлечь внимание чиновников театральному проекту, нацеленному на «взращивание толерантности у представителей разных национальных общин».

«Я пришла на комиссию прямо с Бабой Ягой, потому что она… пробивная! Героиня обратилась к чиновникам: Здорово, Кострома! Что делаете? Молчите?! Вот я стою перед вами — простая костромская Баба Яга. И дальше рассказала о проекте. Сначала я волновалась, как чиновники все воспримут, всё-таки субординация… Но они слушали внимательно, заулыбались, маски серьёзные сняли с лиц», — рассказала Татьяна.

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На организацию проекта частному театру необходимо изыскать 250 тысяч рублей. Заявку на субсидию театр «Чемоданчик» подавал совместно с автономной некоммерческой организацией «Дом Дружбы-Единство Народов». На государственные деньги артисты хотят создать труппы из представителей разных национальных общин, чтобы научить их актёрскому мастерству, сценической речи и другим основам искусства. По мнению Булдаковой, коллективная работа поможет людям «найти точки соприкосновения» друг с другом, и нести основы толерантности, воспитанные в театре, «дальше в народ». Удовлетворят ли чиновники просьбу Бабы-Яги, пока неизвестно.