Москва, 30 сентября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Действующий на сегодняшний день в России закон о туризме будет полностью обновлён. Об этом сегодня, 30 сентября, на «Российской неделе ГЧП 2020» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Советский плакат Туризм — лучший отдых!

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По её словам, при переработке закона, который должен способствовать решению стоящих перед отраслью глобальных задач, в Ростуризме намерены учесть мировой опыт. В частности, в течение десяти лет в два-три раза планируется увеличить основные показатели туристической отрасли.

«Мы с Государственной думой договорились о том, что будем совместно писать вместе с экспертным сообществом, бизнесом, туротраслью новый закон о туризме», — уточнила Догузова, слова которой приводит ТАСС.

Предполагается, что в новом законе будет закреплён приоритет развития внутреннего и въездного туризма. Он также позволит на «совершенно новом качественном уровне» обеспечивать права российских туристов, выезжающих за рубеж.

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Как сообщало ИА REGNUM, о работе над новым законом о туризме в Госдуме РФ заявляли летом 2020 года. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») тогда сообщила, что инициировала создание на площадке Совета законодателей рабочей группы по разработке этого отраслевого документа. Она уточнила, что в рабочую группу войдут представители Ростуризма, Роспотребнадзора, профильных министерств, комитетов Госдумы и Совфеда, представители регионов и эксперты.

Яровая напомнила, что действующий закон был принят в 1996 году и уже устарел.