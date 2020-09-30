Красноярск, 30 сентября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. На территории скального района красноярского национального парка «Столбы» 30 сентября выпал первый снег. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе экологического просвещения нацпарка.

Отдел экологического просвещения национального парка «Красноярские столбы» Первый снег в нацпарке «Красноярские столбы»

Ночью столбики термометров опускались до минус 4 градусов. Снегом засыпало территорию наверху заповедника — «Перевал», «Нарым», «Белую тропу» и скалы, передаёт портал Gornovosti.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября снег выпал в Хакасии.