Красноярский нацпарк «Столбы» накрыло первым снегом
Красноярск, 30 сентября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. На территории скального района красноярского национального парка «Столбы» 30 сентября выпал первый снег. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе экологического просвещения нацпарка.
Отдел экологического просвещения национального парка «Красноярские столбы»
Первый снег в нацпарке «Красноярские столбы»
Ночью столбики термометров опускались до минус 4 градусов. Снегом засыпало территорию наверху заповедника — «Перевал», «Нарым», «Белую тропу» и скалы, передаёт портал Gornovosti.ru.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября снег выпал в Хакасии.