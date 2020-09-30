Константиновск, Ростовская область, 30 сентября, 2020, 14:29 — ИА Регнум. В Константиновске Ростовской области загорелись два жилых дома. Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 400 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 30 сентября.

Tammy Sue Пожар

Известно, что пожар вспыхнул на улице Речная. Загорелась кровля. В настоящее время один дом потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте продолжают работать 59 человек и 19 единиц техники. Борьбу с огнём осложняет сильный ветер.