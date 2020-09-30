Киев, 30 сентября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Хотя офис Зеленского уже открестился от заявлений Фокина, первый премьер-министр на самом деле относительно Донбасса всё верно говорит, нравится это кому или нет, заявил сегодня, 30 сентября, украинский политический эксперт Александр Скубченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Он отметил, что Минские соглашения по урегулированию — это не капитуляция, это те условия безопасности, тот путь политического урегулирования, который приняли республики Донбасса, и готовы без войны, миром вернуться под суверенитет Украины.

«Противники (Фокина) заявляют, что никакой амнистии для Донбасса не должно быть… А теперь представьте десятки тысяч наших земляков, граждан Украины, которые стоят по ту сторону линии фронта с оружием в руках. Они не понаехали, они у себя дома. И вот им говорят: сложите оружие, сдайтесь, чтобы мы смогли всех вас посадить в тюрьму лет на 10 минимум. Представили? Верите, что сложат оружие?», — задает эксперт риторический вопрос.

Скубченко отмечает, что в плане урегулирования в Донбассе возможны два варианта — либо война (то есть полномасштабное наступление, победа, разоружение и привлечение к ответственности), либо мир на равных.

«Иного пути победить не существует. Минские соглашения — не о победе. Они о политическом урегулировании. Условия — амнистия, особый статус, выборы. Контроль над границей — это уже финал такого урегулирования», — подчеркнул политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Фокина от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Украины в контактной группе. Решение об увольнении было принято после очередных резонансных заявлений Фокина о ситуации в Донбассе, которые были сделаны накануне на заседании профильного комитета Рады.

В свою очередь, 88-летний политик заявил, что благодарен всем, кто его поддержал, а оппоненты «пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины, во всех, кто против войны». Фокин подчеркнул, что и в дальнейшем намерен делать все возможное, чтобы на Украине наступил мир и как можно скорее.