Ярославль, 30 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В 6 школах Ярославля на карантин по ОРВИ закрыто 11 классов. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля рассказала директор департамента образования мэрии Елена Иванова. По коронавирусу на карантин закрыты 10 классов в 8 школах, они переведены на дистанционное обучение.

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«Сейчас начался сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. В связи с тем, что контроль за входом учеников усилен, это и измерение температуры, в школу не допускаются дети с признаками ОРВИ. Поэтому цифра выявленных случаев ОРВИ больше, чем обычная сезонная, когда дети с лёгким недомоганием приходили в школу. Мы сейчас стараемся не допускать этих детей», — рассказала Елена Иванова.

Также в Ярославле полностью закрыта из-за ОРВИ школа № 18. Там заболели 15 педагогов и 245 учеников (из 1406).

Всего за сентябрь коронавирус был выявлен у учеников и педагогов в 23 школах Ярославля.