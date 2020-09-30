Саранск, 30 сентября, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков открыл в посёлке Кадошкино вторую очередь тепличного комплекса ООО «Мир цветов ТК». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

Открытие нового тепличного комплекса площадью более 3 гектар позволило увеличить объемы производства на 8 млн цветов ежегодно. Волков подчеркнул, что именно здесь начали выращивать шесть уникальных сортов роз, которые до этого не росли в России.

«В создание комплекса инвестировано 560 млн рублей. Отмечу, что почти половину этих средств — 249 млн рублей, составил беспроцентный заем по линии Фонда развития моногородов», — добавил глава республики.

«Во-первых, мы расширяем производственные мощности в кризис, когда вся экономика столкнулась с трудностями и ограничениями, вызванными коронавирусом. Выращивание цветов останавливать нельзя и тепличное хозяйство априори имеет непрерывный цикл. А значит, даже в это непростое время, уровень доходов и социальные гарантии работников предприятия сохраняются. Более того, на кадошкинской площадке создано 40 новых рабочих мест с достойной зарплатой. Это особенно важно сейчас, когда из-за пандемии на рынке труда складывается непростая ситуация. Во-вторых, мы видим, как республиканская отрасль цветоводства укрепляет свои позиции на российском и международном рынке. И сегодня это направление во всех смыслах украшение нашей экономики», — заявил Волков.

В настоящее время компания производит 42 млн цветов ежегодно, в дальнейшем планируется выращивать более 50 миллионов роз в год, то есть срезать почти 140 тыс. цветов в сутки.

Председатель Правления АО «КС БАНК» Владимир Грибанов отметил, что невзирая на пандемию новой коронавирусной инфекции, вызвавшую увеличение сроков доставки материалов и оборудования, предприятие практически без задержек запустило новый комплекс.

«За последние 5 лет, с внедрением современных технологий производства и с вводом в эксплуатацию новых площадей, мы практически удвоили производство цветов, стали лидером отрасли в стране и одним из крупнейших предприятий цветоводства в Европе», — констатировал он.

В режиме видеоконференцсвязи свои поздравления, пожелания дальнейшего развития и продолжения сотрудничества выразили Ян Питер Далсем и Марк Де Гиер из Нидерландов, представляющие фирму Dalsem.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Мордовии розы выращиваются на площади 18 гектаров. По итогам прошлого года в республике вырастили 40 млн роз, цветы поставляются в половину регионов России и за рубеж.

По мнению главы Мордовии, проекты модернизации и расширения существующих площадей тепличных комплексов — это хороший импульс для развития инфраструктуры муниципалитетов в целом, дающий жителям новые высокооплачиваемые рабочие места, что наиболее важно.

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