Тамбов, 30 сентября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В Тамбовской области четырехлетнее финансирование мероприятий нацпроекта «Образование» составит около 6,1 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей — средства федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Реализация национального проекта «Образование» началась в Тамбовской области в 2019 году. Регион получил федеральную поддержку на выполнение одиннадцати мероприятий нацпроекта. Объем их финансирования на 2019−2022 годы составит около 6,1 миллиарда рублей. Из них средства федерального бюджета — более 4,5 миллиарда рублей.

Нацпроект «Образование» нацелен на усовершенствование разных направлений образовательного процесса. Среди самых актуальных мероприятий — открытие Центров «Точка роста» в сельских школах, обновление детских садов, расширение программ дополнительного образования. К примеру, модернизация образовательной деятельности в Рассказовском районе Тамбовской области идет в хорошем темпе.

Так, в Нижнеспасском филиале Верхнеспасской школы и в Платоновской средней школе по нацпроекту «Образование» открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Теперь в распоряжении ребят есть современное оборудование и уютно обустроенные помещения для реализации различных проектов.

Базовый детский сад Рассказовского района находится в селе Платоновка. Во время подготовки к новому учебному году здесь заменили все инженерные коммуникации и напольное покрытие. Обновляют групповые комнаты и коридоры.

Дом детского творчества Рассказовского района — место рождения юных талантов. Накануне по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» здесь открылся новый кабинет детских объединений технической направленности. Ребята смогут изучать азы лего-конструирования, пробовать свои силы в компьютерной графике и дизайне.

Как отметили в управлении образования и науки Тамбовской области, в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Образование» в период с 2019 по 2022 годы в регионе будет создано 5,6 тыс. новых ученических мест. В сельских школах откроются 140 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В шести образовательных организациях, осуществляющих обучение и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, обновится материально-техническая база.

Кроме того, будут открыты новые места дополнительного образования, продолжится работа региональной службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. Компьютерные классы, презентационное оборудование, ноутбуки поступят в 219 образовательных организаций области. Будут созданы три новые площадки дополнительного образования — Центры цифрового образования «IT-куб». Продолжится укрепление материально-технической базы средних профессиональных образовательных организаций. До конца 2021 года 100% школ области получат доступ к интернету на скорости 50 Мегабит/с на селе и 100 Мегабит/с в городах.

Читайте также: Тамбовские власти успешно реализуют нацпроекты вопреки пандемии