Ярославль, 30 сентября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославле модернизировать систему уличного освещения будет Филиал ПАО «МРСК Центра — Ярэнерго». Он стал победителем закупки на энергосервисный контракт с мэрией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фонари

Компания-подрядчик должна будет заменить светильники уличного освещения на энергоэффективные. Всего замене подлежат 27 505 осветительных устройств практически на всех улицах, а также в скверах и парках Ярославля.

Конкурс был объявлен ещё в мае, но подведение итогов неоднократно переносилось из-за жалоб, в том числе от московской компании. В итоге в конкурсе приняли участие два предприятия. Филиал ПАО «МРСК Центра — Ярэнерго» предложил большую сумму экономии — 1 млрд 112 млн рублей. Предложение второго участника — компании «БЛ Энерго» составило 934 млн рублей.

Победа филиала ПАО «МРСК Центра — Ярэнерго» ожидаема. Основная часть уличных светильников принадлежит как раз этой компании. Фактически «Ярэнерго» будет модернизировать собственное имущество. Платить компании будет мэрия за счёт экономии на освещении города.