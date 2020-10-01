Ватикан, 2 октября, 2020, 00:55 — ИА Регнум. Заключенное при посредстве Дональда Трампа соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами с Бахрейном о нормализации отношений президент будет использовать в целях переизбрания. Поэтому всё, что скажет папа Франциск об этой сделке, будет также использовано в политических целях, считают в американском католическом издании Crux. Какова реальная позиция Ватикана в этом вопросе?

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа стремится не быть втянутым во внутренние дебаты и намеренно избегает такого использования своих слов. Тем более что достигнутое между Израилем, ОАЭ и Бахрейном соглашение не является планом понтифика, который, желая мира на Ближнем Востоке, видит его иначе. Давняя позиция Святого престола — решение о «двух государствах», то есть о суверенитете для палестинцев, безопасности для Израиля и особом международном статусе для святых мест. А заключенное соглашение оценивается рядом экспертом как «задвигающее» палестинцев в сторону.

В качестве подтверждающих аргументов можно привести и то, что в оформляющихся частных сделках с арабскими государствами Палестина не присутствует, и то, что само подписание соглашения состоялось за три дня до того, как госсекретарь США Майк Помпео публично укорил Ватикан за то, что тот не усиливает прессинг Китая за нарушения религиозной свободы. Такая позиция Вашингтона способна быть для Ватикана еще одной причиной не помогать США словом о заключенном соглашении.

О чем еще пишет мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Армяне, сирийцы, греки — главные объекты ненависти в Турции».